Nie posłuchali rady ratownika GOPR-u. Teraz czekają na pomoc w szałasie

Jak podaje RMF FM, ratownicy rozpoczęli swoją akcję ratunkową w środę wieczorem na szlaku prowadzącym z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej nieopodal szczytu Naroże w Beskidzie Żywieckim. Wiceprezes Grupy Podhalańskiej GOPR Paweł Konieczny w rozmowie z radiem przekazał, że wspomniani turyści to kobieta i mężczyzna w wieku ok. 50 lat. – Turyści już kilka godzin wcześniej skontaktowali się z GOPR celem zasięgnięcia porady, co do dalszej trasy. Ratownik dyżurny kategorycznie zasugerował, że powinni wrócić po własnych śladach, ponieważ warunki w dalszej części trasy będą jeszcze trudniejsze – powiedział Konieczny.

„Akcja może potrwać około 3-4 godzin”

Z relacji wiceprezesa Grupy Podhalańskiej wynika, że turyści nie posłuchali rady ratownika dyżurnego i kontynuowali marsz. Później ponownie zadzwonili na numer GOPR-u i poprosili o pomoc. Wtedy usłyszeli, że mają schować się w szałasie i tam czekać na ratowników. Chociaż para jest wyczerpana, to ocenia swój stan jako dobry. Nie jest jednak w stanie samodzielnie wrócić do schroniska. – W ich kierunku jadą dwa zespoły ratownicze, które za pomocą skuterów śnieżnych i nart turowych postarają się dotrzeć do oczekujących. Akcja ściągania turystów w dolinę może potrwać około 3-4 godzin – poinformował Konieczny.

