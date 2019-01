Opady śniegu, zawieje i oblodzenia. IMGW wydał alerty i ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostały wydane z powodu występowania intensywnych opadów śniegu oraz zamieci śnieżnych. Alerty obowiązują do południa. Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia z uwagi na oblodzenia obowiązują do godziny 8.00 w województwie pomorskim i części województwa kujawsko-pomorskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego, trzeciego stopnia dla województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Jak informuje IMGW, alerty tego typu wydaje się, gdy obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów alarmowych. W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną przewiduje się wzrost poziomów wody na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 12.00.

Pogoda w czwartek 3 stycznia

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm, w Karpatach do 10 cm. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe burze. Temperatura maksymalna od -3°C na wschodzie do 1°C na zachodzie i 2°C na zachodnim wybrzeżu. W rejonach podgórskich chłodniej, od -5°C do -3°C. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, nad morzem silny i bardzo silny (od 35 km/h do 50 km/h), w porywach miejscami do 55 km/h, na wybrzeżu wschodnim i Warmii do 70 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej do południa do 85 km/h, w Karpatach do 90 km/h, północno-zachodni i północny. Miejscami wiatr powodować będzie zawieje, w górach również zamiecie śnieżne.



