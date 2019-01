Krasnodębski ocenia, czy Kaczyński będzie premierem: Nic nie można wykluczyć

Gościem „Porannej rozmowy” w RMF FM był profesor Zdzisław Krasnodębski. Został zapytany, czy można się spodziewać, że Jarosław Kaczyński w przyszłości zostanie premierem. – Niczego nie można wykluczyć – powiedział. – Nie słyszałem, żeby takie zmiany były planowane – dodał. Kilka dni wcześniej Adam Hofman przekonywał, że może dojść już wkrótce do zmiany na stanowisku Prezesa Rady Ministrów. – Jarosław Kaczyński jest przywódcą obozu Zjednoczonej Prawicy, jest też jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich – mówił w RMF FM.

Jarosław Kaczyński jest jednym z polityków, którzy cieszą się według badań opinii społecznej, najmniejszą sympatią. Czy to stanowi problem dla Prawa i Sprawiedliwości? – To jest pewien problem, ja szczerze mówiąc nie byłem tego w stanie pojąć, skąd się to bierze. To jest taka rozbieżność między ocenami ekspertów, a opinią publiczną – skomentował tę kwestię Zdzisław Krasnodębski w RMF FM.

Kilka dni temu Adam Andruszkiewicz został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Wtedy też ruszyła lawina komentarzy na temat nominacji dla byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej. O kompetencje Andruszkiewicza został zapytany prof. Zdzisław Krasnodębski w „Porannej rozmowie” w RMF FM. – To nie ja powołałem pana Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji, więc trudno mi powiedzieć (...). Wiem, że on jest bardzo popularnym człowiekiem, który zna się na mediach społecznościowych – powiedział.