Archidiecezja wydała komunikat. Chodzi o pogrzeb prof. Dębskiego

Profesor Romuald Dębski był jednym z najwybitniejszych polskich ginekologów. Pracował jako ordynator oddziału położniczego w warszawskim Szpitalu Bielańskim oraz przeprowadzał skomplikowane operacje na dzieciach znajdujących się jeszcze w łonie matki. Zmarł 20 grudnia, a jego pogrzeb zaplanowano na 4 stycznia. List otwarty w tej sprawie wystosował Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro-prawo do życia.

„Katolicki pogrzeb może spowodować zgorszenie wiernych”

Dzierżawski w liście skierowanym do rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej napisał, że „w latach 2011-2018, według informacji podanych przez szpital, na oddziale kierowanym przez doktora Dębskiego, zabito poprzez aborcję 783 dzieci” . „Romuald Dębski wielokrotnie zabierał głos w debacie publicznej, opowiadając się za dopuszczalnością aborcji eugenicznej, w tym również za aborcją dzieci podejrzanych o Zespół Downa” – dodał.

Dalej prezes Pro-prawo do życia przytoczył kanon 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego stwierdzający, że „kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa” . Stwierdził, że w zaistniałej sytuacji informacja o pogrzebie katolickim może budzić wątpliwości wśród wiernych. „Byłoby rzeczą budującą, gdyby Romuald Dębski nawrócił się pod koniec życia i powrócił na łono Kościoła. Warto, a nawet trzeba by, podać taki fakt do publicznej wiadomości. Gdyby jednak zmarły nie wyraził żalu, za swoje wcześniejsze działania związane z popieraniem i praktykowaniem aborcji, katolicki pogrzeb może spowodować zgorszenie wiernych, jako lekceważenie prawa kościelnego i relatywizacja moralnej nauki Kościoła” – podsumował.

Co na to Archidiecezja?

W komunikacie opublikowanym na stronie Archidiecezji Warszawskiej czytamy, że prof. Dębski był ochrzczony, a przed śmiercią „został opatrzony Świętymi Sakramentami, które w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia powodują zatrzymanie skutków ewentualnie zaciągniętej ekskomuniki” . „Ponadto żadna kara przewidziana przez prawo kościelne nie została Mu wymierzona ani wobec Niego zadeklarowana” – dodano.

Rzecznik Archidiecezji podkreślił, że Kościół sprzeciwia się jakichkolwiek formom aborcji, a niepokój wiernych mogła wywoływać postawa prof. Dębskiego wobec tego zagadnienia. Dodano, że „nie sposób jednakże pominąć wdzięczności licznego grona kobiet w zagrożonych ciążach, którym Zmarły pomógł w urodzeniu ich dzieci” .