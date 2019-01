Trójmiasto. Piorun uderzył w samolot Wizz Air tuż po starcie z lotniska

Samolot linii lotniczych Wizz Air miał w czwartek 3 stycznia w godzinach porannych lecieć w kierunku Stavanger w Norwegii. Tuż po opóźnionym o ponad godzinę starcie z lotniska w Gdańsku-Rębiechowie, doszło do niebezpiecznego incydentu. Jak podaje portal Trójmiasto.pl, chwilę po godzinie 8 w skrzydło maszyny uderzył piorun. Kiedy piloci zorientowali się, co się stało, podjęli decyzję o powrocie do portu lotniczego. Niecałe 60 minut później samolot wylądował w Gdańsku. - Maszyna w normalnym trybie wróciła na lotnisko. Piloci zgłosili serwis samolotu. To nie było lądowanie awaryjne - powiedział Michał Dargacz, rzecznik prasowy lotniska w Gdańsku.

Trudne warunki pogodowe w Polsce

Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi w niemal całej Polsce. Na południu kraju obfite opady śniegu spowodowały konieczność zamknięcia dla turystów niektórych szlaków m.in. do Morskiego Oka. Ponadto, w Tarach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Niespokojnie jest także na północy kraju. W związku z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego stopnia dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.