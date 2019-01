Jessica Mercedes okradziona podczas urlopu. Blogerka nie może wrócić do kraju

Jessica Mercedes Kirchner spędziła tegorocznego sylwestra poza granicami Polski. Blogerka udała się ze swoim chłopakiem oraz grupką znajomych na Bali. Relację z podróży zamieszczała na swoich profilach w mediach społecznościowych. Kirchner przyznała również, że została okradziona. Kiedy blogerka jechała skuterek, ktoś do niej podbiegł i wyrwał torebkę. „Dobrze, że nie miałam wypadku i nie spadłam z tego skutera. Jak to się wydarzyło, to myślałam, że to jakiś żart (...) W torebce miałam paszport, portfel i karty płatnicze. Ponieważ ukradli mi paszport, nie mam jak wrócić do Polski” – napisała na Instastories.

Blogerka przyznała, że cała sytuacja trochę ją przeraziła. Jak się jednak okazuje, w czwartek 3 stycznia Kirchner otrzymała wiadomość od mężczyzny, który twierdzi, że znalazł jej 3 karty kredytowe. Początkowo influencerka się ucieszyła, jednak chwilę później pojawiło się u niej mnóstwo wątpliwości. „Nadal nie wiadomo, co stało się z czwartą kartą oraz paszportem. I co, mam teraz jak gdyby nigdy nic używać kart, które nie wiadomo gdzie były przez 3 dni? Może złodziej tylko czeka na to, aż je odblokuje i będzie mógł sobie z nich korzystać?” – dodała.