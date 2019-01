Domachowska i Janowicz zostali rodzicami. Tenisista pokazał zdjęcie dziecka

Marta Domachowska i Jerzy Janowicz zostali rodzicami. O tym, że ich dziecko pojawiło się na świecie, tenisista poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Najgorszy rok w mojej karierze już za mną! W rok 2019 wchodzę najlepiej, jak można było sobie tylko wymarzyć!” – napisał na Instagramie, podpisując zdjęcie, na którym widać niemowlaka zawiniętego w kocyk. „Większego zastrzyku motywacji i szczęścia nigdy nie dostałem!” – dodał Janowicz.

Kilkanaście dni temu, w Wigilię, Jerzy Janowicz pokazywał swoim obserwatorom, w jaki sposób przygotowuje się do nowej roli. Sportowiec kompletował wyprawkę.

Jerzy Janowicz jest tenisistą. Do jego największych sportowych osiągnięć z pewnością można zaliczyć dotarcie do półfinału wielkoszlemowego turnieju (Wimbledon 2013), a także zwycięstwo w Pucharze Hopmana w 2015 roku. W ubiegłym roku sportowiec zmagał się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z rozgrywek.

Marta Domachowska także zajmowała się profesjonalnie tenisem. Była półfinalistką juniorskich imprez wielkoszlemowych (French Open 2002 i Australian Open 2003). Zakończyła karierę w 2015 roku.