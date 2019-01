Polski kabareciarz miał guza jądra. „Co się stanie jak wam wytną jajo?”

Michał Pałubski od lat występuje w krakowskim kabarecie Formacja Chatelet, która w 2013 roku zaczęła współpracować przy tworzeniu programu „Dzięki Bogu już weekend” na antenie TVP2. Pałubski nie boi się nowych wyzwań, a od 2017 roku razem z Maciejem Linke i Jakubem Ćwiekiem występuje na scenie stand-up, tworząc projekt „Michał Pałubski i Brothells”. Chociaż na jego facebookowym profilu często pojawiają się treści traktowane przez fanów z przymrużeniem oka, to tym razem Pałubski opublikował szczere wyznanie.

„Umiera się na to tak samo”

Kabareciarz przyznał, że zdiagnozowano u niego guza jądra. Dodał, że nastąpiła „szybka akcja ciach i po nim”, a sam guz nie był poważny. Zadał także pytanie innym mężczyznom. „Czemu olewacie samobadanie? A gdy już coś wyczujecie próbujecie to zlekceważyć? Czemu guz mózgu jest poważny, a guz ulubionego organu każdego faceta już nie? Umiera się na to tak samo” – napisał. „I szczerze, co się stanie jak wam wytną jajo? Stajecie się mniej męscy? Kto jest mniej męski: Facet z jednym jajem, czy jego zwłoki? Dlatego badajcie się i leczcie!” – dodał.

Na koniec Pałubski zaproponował mężczyznom, by „poprosili o to swoje partnerki” . „Nie ma przecież milszego badania niż bardzo dokładne, powolne sprawdzenie centymetr po centymetrze tych okolic! A po wszystkim powiedzcie do niej: «Uratowałaś mi życie» Mówi to człowiek, u którego stwierdzenie «bez jaj» nabiera od dziś innego znaczenia " – podsumował.

