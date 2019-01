Suknia ślubna Tusk i spotkanie ze Stochem. Co na aukcje WOŚP przekazały gwiazdy, politycy i sportowcy?

Agnieszka Holland dla WOŚP 2018

Wylicytuj oryginalny plakat z filmu "Pokot" z własnoręcznymi podpisami Agnieszki Holland i autora plakatu, Andrzeja Pągowskiego. Był on wdrukowany tylko w kilku egzemplarzach, a zobaczyć go można było tylko na kilku wystawach.



Ewa Chodakowska dla WOŚP 2019

Wylicytuj tydzień metamorfozy z Ewą Chodakowską. W planach codzienne treningi, a także warsztaty dietetyczne oraz atrakcje strefy Wellness & Spa. Do tego oczywiście czas spędzony z Ewą Chodakowską! To wszystko w ekskluzywnym hotelu.



Natalia Siwiec dla WOŚP 2019

Wylicytuj spotkanie z Natalią Siwiec i lekcję makijażu.



Adam Bielecki dla WOŚP 2019

Zdobądź unikatowy kask, który uratował życie Adama Bieleckiego podczas zimowej wyprawy na K2. To była jedna z najgłośniejszych ekspedycji ostatnich lat. To w jej trakcie odbyła się akcja ratunkowa na Nanga Parbat zakończona uratowaniem życia francuskiej himalaistce Elisabeth Revol. A dwa tygodnie później, kiedy Adam podchodził do obozu pierwszego, na głowę spadł mu duży kamień. Skończyło się na 6 szwach na głowie i wgnieceniach na kasku.



Daniel Olbrychski dla WOŚP 2019

Wylicytuj lekcję nauki jazdy na koniu od Daniela Olbrychskiego. Znany aktor zaprasza do licytacji zarówno tych, którzy jeżdżą konno stylem klasycznym czy sportowym, jak i tych średnio zaawansowanych czy nawet osób, które nigdy na koniu nie siedziały.



Hubert Urbański dla WOŚP 2019

Do wylicytowania jest wizyta w studiu programu „Milionerzy”. Hubert Urbański osobiście oprowadzi po studiu gościa honorowego, pokaże kulisy powstawania programu. Gość będzie także mógł zasiąść na widowni



Joanna Jędrzejczyk dla WOŚP 2019

Wylicytuj trening z Joanną Jędrzejczyk! Dodatkowo spotkanie przy śniadaniu lub na launchu z trzykrotną zawodową mistrzynią świata.



Małgorzata Kożuchowska dla WOŚP 2019

Wylicytuj wyjątkową sukienkę od Małgorzaty Kożuchowskiej. Kreacja pochodzi z limitowanej kolekcji, a do tego ma filmową przeszłość. Sukienkę tę miała na sobie Monika Borecka, czyli bohaterka serialu "Druga Szansa" w czasie swoich 40 urodzin.



Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan dla WOŚP 2019

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan po trudach jakie przeszli w "Azji Express" postanowili przekazać na aukcję swoje plecaki wraz z wyposażeniem.



Beata Kozidrak dla WOŚP 2019

Suknie z trenem autorstwa Patrycji Kujawy. Czarna, z ręcznie wyszywanymi kamieniami i ręcznie napisanym tekstem piosenki „Ta sama chwila”, w której Beata Kozidrak wystąpiła na Festiwalu w Sopocie, na jubileuszu 40-lecia zespołu Bajm.



Martyna Wojciechowska dla WOŚP 2019

Walizka, z którą Martyna Wojciechowska przemierzyła całą kulę ziemską (kilka razy), w trakcie realizacji programu „Kobieta na krańcu świata” również trafiła na aukcję.



Aleksander Kwaśniewski dla WOŚP 2019

Wylicytuj pióro marki Sheaffer od Aleksandra Kwaśniewskiego. Dar dla WOŚP sygnowany jest prezydenckim podpisem. A jak podkreśla Kwaśniewski, „kto ma pióro, ten ma władzę”.



Robert Biedroń dla WOŚP 2019

Wylicytuj wyjątkowy wspólny lot szybowcem z Robertem Biedroniem. Lot odbędzie się w ustalonym ze zwycięzcą terminie, na lotnisku Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.



Barbara Kurdej-Szatan dla WOŚP 2019

Osoba, która zwycięży w internetowej licytacji będzie mogła wybrać się na elegancką kolację z Basią Kurdej-Szatan do jednej z najlepszych warszawskich restauracji. Aktorce i zwycięzcy aukcji będzie towarzyszył fotoreporter Faktu, który uwieczni ten wieczór.



Joanna Kulig dla WOŚP 2019

Wylicytuj książki i zdjęcie z autografem Joanny Kulig. Aktorka przekazała na WOŚP podpisane przez siebie książki, w tym Kingi Burzyńskiej pod tytułem "Szkoła Filmowa. Rozmowy" oraz "Aktorki. Odkrycia" autorstwa Łukasza Maciejewskiego. W zestawie do wylicytowania w tej aukcji jest także zdjęcie z autografem Joanny Kulig, przedstawiające kadr z Tomaszem Kotem z filmu "Zimna wojna".



Filip Chajzer dla WOŚP 2019

Stań się właścicielem najbardziej odjechanego VW Golfa na świecie. To auto z 1986 od Filipa Chajzera, pomalowane na Pol'and'Rock Festival przez Szymona Chwalisza, z osobistym podpisem Jurka Owsiaka. Auto pełne jest niezliczonych symboli lat 80-tych! To automat, a pod maską ma silnik benzynowy pojemności 1,6. Licznik wskazuje 198 245 przejechanych kilometrów. Jak deklaruje Filip Chajzer, stan auta jest idealny.



Kamil Stoch dla WOŚP 2019

Wylicytuj spotkanie z Kamilem Stochem – mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, zdobywcą Pucharu Świata i zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Spotkanie odbędzie się w Zakopanem, podczas treningu młodych adeptów skoków narciarskich, we wcześniej ustalonym terminie w kwietniu lub maju 2019 roku. Konkretna data zaproponowana zostanie przez sportowca, po zakończonej licytacji. Oprócz spotkania ze skoczkiem, zwycięzca licytacji otrzyma t-shirt 4F z kolekcji dedykowanej na Turniej Czterech Skoczni.



Kasia Tusk dla WOŚP 2019

Wylicytuj suknię ślubną od Kasi Tusk. Jej górę zaprojektowała Gosia Baczyńska, a uszyta jest z francuskiej, jedwabnej koronki. Natomiast dół sukienki stworzyła Magdalena Socha-Włodarska z Warsaw Poet, a wykonany jest z on z kremowej organzy. Sukienka ma rozmiar 32-34.