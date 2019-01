To będzie dobry rok dla obserwatorów nieba. Czeka nas zaćmienie Księżyca i tranzyt Merkurego

Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik powiedział w rozmowie z IAR, że już 21 stycznia mieszkańcy Polski będą mogli zaobserwować całkowite zaćmienie Księżyca. – Gdy zobaczymy Księżyc na niebie wcześnie rano, warto go obserwować, będzie się chował w cień Ziemi. Całkowicie się schowa dokładnie o godzinie 6.12. Później będzie wschodziło Słońce, więc końcówki tego zaćmienia nie zobaczymy, ale tę najważniejszą fazę całkowitą jak najbardziej – wyjaśnił Borkowicz.

Zaćmienie Słońca w innych częściach świata

Mieszkańcy naszego kraju mogą spojrzeć w niebo także 11 listopada, kiedy to nastąpi tranzyt Merkurego na tle Słońca. – Do takich obserwacji będzie potrzebne nie przydymione szkiełko, bo lepiej go nie używać do obserwacji Słońca, ale specjalny filtr do obserwacji zaćmienia Słońca i tranzytów. Takie filtry można kupić dosłownie w każdym sklepie – podkreślił Borkowicz.

Częściowe zaćmienie Słońca zaobserwują już 6 stycznia mieszkańcy Mongolii, Chin i Japonii. W lipcu całkowite zaćmienie będzie widoczne w Chile i Argentynie.