Intensywne opady śniegu. IMGW wydała alerty drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju. Dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Na terenach podgórskich w ciągu najbliższej nocy może spaść nawet 20-40 cm śniegu. Biały puch pojawi się także w Polsce centralnej i południowo-wschodniej (około 5-15 cm śniegu). Z kolei w województwach wielkopolskim i lubuskim spodziewane są marznące opady deszczu ze śniegiem. IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Są one związane z zapowiadanym przez meteorologów wzrostem temperatury, a co za tym idzie: topnieniem pokrywy śnieżnej. W górach (szczególnie w Tatrach) obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego.

Jaka pogoda w sobotę 5 stycznia?

W sobotę na wschodzie i południu kraju wystąpią opady śniegu do 5-10 cm, a w górach do 20 cm. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 5-10 mm, przechodzące śnieg. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 3 stopni Celsjusza w centrum kraju do 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50 km/godz., a w górach do 80 km/godz.