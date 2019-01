Twórca Gadu-Gadu kontra Jurek Owsiak. „Dzisiaj skłamałeś i to z grubej rury”

27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku znajdują się tacy, którym działalność Jurka Owsiaka się nie podoba. Tym razem WOŚP skrytykował twórca popularnego przed laty komunikatora Gadu-Gadu Łukasz Foltyn. „Utrwala się mit, że WOŚP ratuje życie, a NFZ nic nie robi i nie wiadomo, na co idą składki. […] To zapewnia bicie rekordów zbiorek każdego roku, a z Jurka Owsiaka czyni wręcz świętego (świeckiego)... Ludzie zaś czują się bohaterami, wrzucając do puszki średnio na każdego obywatela – 3 zł” – napisał w mediach społecznościowych. „Takie spustoszenie w świadomości społeczeństwa robi Jurek Owsiak, dlatego uważam go za największego szkodnika służby zdrowia i chorujących” – stwierdził dodając, że „pacjenci nie mają żadnej korzyści z WOŚP, bo nie braki sprzętu są problemem w służbie zdrowia, w żadnym polskim szpitalu nie brakuje sprzętu, wręcz przeciwnie – często nie jest w pełni wykorzystywany”. „Można mnie łatwo przekonać, że nie mam racji i odwołam wszystko co napisałem o WOŚP. Stanę się gorącym zwolennikiem tej akcji, jeśli znajdzie się w Polsce choć jeden szpital, w którym brakuje sprzętu ratującego życie, bo szpital nie ma pieniędzy na jego zakup” – zapowiedział.

Co na to szef WOŚP?

Słowa Foltyna wywołały burzę w mediach społecznościowych. „Choć jeden szpital? Są dziesiątki są takich szpitali w Polsce. Gdzie ty żyjesz człowieku, na Księżycu?”, „Wypowiada się negatywnie zazwyczaj ta osoba która nigdy nie miała styczności ze sprzętem”, „Żenująca próba promocji własnej osoby na chorych i potrzebujących” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się na Facebooku.

Do sprawy odniósł się także szef WOŚP. „Łukaszu Foltyn – napisałeś bzdury. Skomentowałem to u siebie na Facebooku z prośbą abyś nie przeszkadzał. Dzisiaj skłamałeś i to z grubej rury! Wszystko o naszych działaniach jest na naszych stronach, a zwłaszcza zakupy i ich rozliczenie” – podkreślił Owsiak.

W dalszej części wpisu dodał, że „szpitale przysłały odpowiedzi na ankiety fundacji, z których wynika że musiałaby mieć budżet NFZ, aby sprostać ich potrzebom”. „A Ty bredzisz o naszych niepotrzebnych zakupach. Na bredzenie nie poradzę, ale kłamstwa, które wypisujesz to już inna kategoria – to zło nad którym nie będziemy się teraz pochylać – mamy co robić. Na naszych stronach są adresy wszystkich szpitali, które mają nasz sprzęt – złap z którymkolwiek kontakt i znajdź potwierdzenie swojej teorii. Każdy może to zrobić – po prostu sprawdź fakty. A ten hejt mnie nie dziwi, jest tak zawsze przed Finałem dlatego w tym roku zapraszamy do grania bez focha, ale pisanie nieprawdy to mówiąc wprost – chuliganeria” – podsumował.