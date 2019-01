1,5 miliona Polaków będzie musiało wymienić dowód osobisty. Grożą im wysokie kary

Resort cyfryzacji zebrał dane na dzień 1 stycznia, pochodzące z rejestru PESEL. Wynika z nich, że w obecnym roku kalendarzowym 1 489 700 dowodów osobistych traci ważność. Oznacza to, że jeden na 25 Polaków będzie musiał w 2019 roku wymienić dokument. W tym gronie sporą grupę stanowią Polacy urodzeni w 1991 roku. Swoje pierwsze dowody osobiste odebrali w 2009 roku, gdy ukończyli 18 lat. Oznacza to, że po 10 latach tracą one ważność.

Już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności trzeba złożyć bezpłatny wniosek o nowy dowód. Wniosek można też złożyć elektronicznie. Na platformie Obywatel działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Warto pamiętać, że na wydanie nowego dokumentu należy poczekać 30 dni.

Co oznacza brak ważnego dowodu?

Brak ważnego dowodu osobistego to problemy m.in. w urzędach, bankach lub na granicy. O tym, że przeterminowany dowód osobisty to szereg problemów przypomina też Biuro Informacji Kredytowej. Bez ważnego dokumentu niemożliwe jest bowiem złożenie wniosku o kredyt. W kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości możemy mieć problem z dokonaniem zakupu ratalnego. Co więcej, osoby, które nie mają paszportu nie wjadą do krajów Unii Europejskiej. Poza tym, za brak aktualnego dowodu grozi kara grzywny w wysokości 5 tys. zł.