Andruszkiewicz porównywany do Misiewicza. Były rzecznik MON odpowiedział

– Widzę, że znów brakuje argumentów i wyciera się gęby moim nazwiskiem. Przypomnę: 21 lat – zespoły parlamentarne ds. katastrofy smoleńskiej, 24 lata: ds. skutków działalności WSI. 25 lat: pomoc przy organizacji szczytu NATO 2016. Od 2006 r. asystent, koordynator, szef biura. Szef Gabinetu Politycznego, rzecznik i pełnomocnik MON – napisał na Twitterze Misiewicz. W ten sposób były rzecznik MON skomentował porównania swojej osoby do powołanego niedawno wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza.

Adam Andruszkiewicz został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Po nominacji wręczonej przez premiera Mateusza Morawieckiego nie brakuje krytycznych uwag pod adresem nowego wiceministra. Niektórzy zarzucają mu, że nie ma kompetencji, by zajmować wymienione wyżej stanowisko. Inni wypominają jego przeszłość i fakt, że był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Nominacja zaniepokoiła także przedstawicieli Komitetu Żydów Amerykańskich w Europie Środkowej (AJC).

Z kolei politycy opozycji porównują go do Bartłomieja Misiewicza. – Był Misiewicz jest Andruszkiewicz – powiedział w Polsacie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. – Jeśli chodzi o Misiewicza, to on miał przynajmniej jeden plus za sobą: ktoś go bronił, w tym przypadku pan Macierewicz, a w przypadku pana Andruszkiewicza, tego lasu rąk obrońców szczerze mówiąc nie widzę – dodał Cezary Tomczyk w rozmowie z Wirtualną Polską nazywając Andruszkiewicza „Misiewiczem 2.0”.