Partia założona przez Mariana Kowalskiego wystartuje w wyborach ze środowiskiem o. Rydzyka?

Z ustaleń dziennikarzy Wirtualne jpolski wynika, że członkowie Ruchu 11 listopada (partii założonej przez Mariana Kowalskiego, byłego kandydata na prezydenta Polski) zaproponowali środowisku związanemu z ojcem Tadeuszem Rydzykiem wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Michał Fałek, prezes Ruchu 11 listopada napisał w oświadczeniu, że „ze względu na bardzo podobny stosunek do bezbożnej, globalistycznej, szkodliwej dla Polski Unii Europejskiej oraz ze względu na obstrukcję sądową, na którą napotyka inicjatywa europosła Mirosława Piotrowskiego przy rejestracji partii Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi, proponuje środowisku Radia Maryja i Telewizji Trwam rozmowy na temat wspólnego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego”. Politycy kojarzeni z Radiem Maryja mieliby dostać miejsca na listach wyborczych Ruchu.

Postulaty Ruchu 11 listopada

Ruch 11 listopada reklamuje się hasłem 3xP czyli silny paszport, silny portfel i nabity pistolet. - Uważam, że ten ruch wypełni pewną lukę polityczną, zwłaszcza jeśli mamy na myśli tę część prawicową, patriotyczną, konserwatywną. Rozpoczynamy nowy marsz niepodległości Polaków! Koniec potępiania za stanie pod blokiem, nazywanie patriotów naziolami. Polska to wielki i dumny naród - mówił założyiel ugrupowania i pierwszy prezes Marian Kowalski, który w sierpniu odszedł z partii. Na liście postulatów partii znajduje się m.in. wprowadzenie emerytury obywatelskiej, oparcie energetyki na węglu oraz zapewnienie obywatelom prawa do posiadania i noszenia broni.

Partia współpracownika o. Rydzyka

Na początku grudnia do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o rejestrację ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa. Jak podaje Wirtualna Polska, pełnomocnikiem ugrupowania jest „zaufany człowiek dyrektora Radia Maryja” – europoseł Mirosław Piotrowski. Wniosek o rejestrację nie został jednak rozpatrzony pozytywnie ze względu na nieścisłości w statucie. - Zostało wydana zarządzenie, w którym wezwano wnioskodawcę do usunięcia niespójności w zakresie postanowień statutu – poinformowała Sylwia Urbańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak dodała, sąd wyznaczył termin 21 dni na usunięcie wątpliwości.