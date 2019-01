Pacjent awanturował się w karetce. Zniszczył sprzęt wart 100 tys. zł

O zdarzeniu, które miało miejsce 5 stycznia, poinformował Polsat News. Ratownicy z Koźmina Wielkopolskiego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przed domem w Maciejowie. Po przyjechaniu na miejsce stwierdzili, że jest on nieprzytomny i podjęli decyzję o przetransportowaniu go do szpitala w Krotoszynie.

Chciał ugryźć ratownika

Pacjent odzyskał przytomność w ambulansie. Wtedy zaatakował ratownika, kopiąc go i bijąc oraz próbując gryźć. Ręką rozbił monitor defibrylatora, którego wartość jest oceniana na 100 tys. zł. Na miejsce wezwano policję, a zaatakowanemu ratownikowi pomógł kierowca karetki.

W rozmowie ze stacją rzecznik prasowy szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz przekazał, że pacjent był ciągle bardzo agresywny i pobudzony psycho-ruchowo. – Stanowił realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla znajdujących się wokół niego osób. Przyjęty został na SOR. Lekarz dyżurny potwierdził stan upojenia alkoholowego, po wykonanych niezbędnych badań, mężczyzna został wypisany z oddziału i przekazany policji, która przetransportowała go na komendę – dodał.

Pacjent usłyszał już zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej dwóch ratowników. Z kolei rzecznik szpitala zapowiedział, że placówka będzie domagała się ukarania sprawcy za zniszczenie sprzętu.