W święto Trzech Króli piszesz na drzwiach „K+M+B”? Popełniasz błąd

Dzień 6 stycznia to w kościele katolickim dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce tradycyjnie nazywany Świętem Trzech Króli. Zgodnie z przyjętą tradycją, w święto Trzech Króli święci się w kościołach kredę oraz kadzidło. Po mszy świętej okadza się mieszkanie, ponieważ zgodnie z wierzeniami w ten sposób można się uchronić od nieszczęść. Z kolei kredy używa się do znaczenia drzwi do domów czy mieszkań. Na większości z nich znajdziemy formę „K+M+B oraz datę” . Jest to nawiązanie do imion trzech mędrców, którzy przybyli ze Wschodu - Kacpra, Melchiora oraz Baltazara.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ich imiona nie pojawiają się w żadnej ewangelii. Legenda ta powstała dopiero w okresie średniowiecznym. Forma „K+M+B” jest bowiem błędnym rozumieniem znacznie starszego skrótu „C+M+B” pochodzącego od „Christus Mansionem Benedicat” , co oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom” .

Co ciekawe, wielu katolików wierzy, że zwyczaj pisania kredą na drzwiach pochodzi jeszcze ze Starego Testamentu. W księdze Wyjścia znajdziemy bowiem fragment, w którym Bóg nakazał Izraelitom naznaczyć drzwi swoich domów krwią baranka, dzięki czemu uniknęli oni kary Bożej.