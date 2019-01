Popek przedstawił manifest swojej partii. Wsparł go ekonomista z Wall Street

– Dobrze zarządzany kraj, w interesie Polek i Polaków, a nie banków i korporacji, jest w stanie i powinien zapewnić dostateczne życie Polakom – słyszymy w nagraniu, które pojawiło się na portalu Youtube. Popek stojąc pod Ministerstwem Finansów stwierdza, że receptą na to ma być zastosowanie nowoczesnej teorii monetarnej MMT, która obala kłamstwa ekonomistów głównego nurtu i zapewnia nowe rozwiązania. Raper podkreślił, że twórcą tej koncepcji jest Warren Mosler, główny doradca jego partii. Mosler to amerykański ekonomista i inżynier, założyciel Mosler Automotive i współzałożyciel Centre of Full Employment and Equity na Uniwersytecie Missouri w Kansas. Przez blisko 30 lat był pracował na Wall Street. W dalszej części nagrania pojawił się Mosler, który złożył Polakom życzenia noworoczne i zapewnił, że już nie może doczekać się spotkania na kongresie partii Popka, który ma się odbyć na wiosnę.

Na czym polega teoria MMT?

W ramach nowoczesnej teorii monetarnej Mosler proponuje m.in. likwidację podatku dochodowego (miałby zostać zastąpiony podatkiem od nieruchomości), kupowanie przez państwo zadłużonych domów i wynajmowanie im poprzednim właścicielom czy wprowadzenie ograniczenia prędkości na drogach do 50 km/h. Jednym z ważniejszych elementów koncepcji jest wsparcie dla osób poszukujących pracy co sprawi, że miejsca pracy znajdą się dla wszystkich tych, którzy chcą podjąć zatrudnienie. W myśl teorii ekonomist kraje powinny skupiać się na umacnianiu własnej waluty, ponieważ w przypadku problemów finansowych zawsze można dodrukować pieniędzy bez zwracania uwagi na defict budżetowy. Ten element koncepcji był krytykowany przez wielu ekonomistów, którzy zaznaczają, że Mosler kompletnie nie zwraca uwagi na problem inflacji, który jest związany z dodrukiem pieniędzy.

kongres na wiosnę