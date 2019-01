Legionowo. Obywatel Indii zatrzymany w związku z zabójstwem

Przypomnijmy, kilka dni temu na terenie Legionowa doszło do zabójstwa właściciela jednej z lokalnych restauracji. Wkrótce później dzięki pracy legionowskich kryminalnych prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa dwóm podejrzanym, którzy decyzją sądu trafili do aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał jednak, że to nie koniec zatrzymań. Policjanci pracowali dalej nad sprawą. Na efekty nie trzeba było długo czekać W miniony czwartek przez legionowskich kryminalnych został zatrzymany kolejny podejrzany mężczyzna, 20-letni obywatel Indii. Do zatrzymania doszło na terenie Łodzi.

Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się do wniosku policjantów i prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

