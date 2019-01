Dystrybucja filmu „Escape Room" wstrzymana w Polsce. Przyczyną tragedia w Koszalinie?

„Uprzejmie informujemy, że dystrybucja filmu została wstrzymana" – poinformowali przedstawiciele United International Pictures – dystrybutora produkcji pt. „Escape Room". Premiera filmu w Polsce miała się odbyć dosłownie za kilka dni – 11 stycznia 2019 roku.

„Escape Room” to horror przedstawiający losy kilku osób, które trafiają do nowo otwartego pokoju zagadek. Postanowiły tam pójść nie tylko ze względu na ciekawość. Zachęciła ich do tego również możliwość wielkiej wygranej. Jeżeli uda im się rozwiązać zagadkę mogą zyskać milion dolarów. Szybko jednak okazuje się, że nie będzie to łatwe, a stawką w grze staje się życie jej uczestników. W zwiastunie filmu pojawia się hasło „Ucieknij z pokoju albo zgiń”. Światowa premiera filmu odbyła się 3 stycznia 2019 roku.

W krótkim komunikacie dystrybutor filmu nie poinformował, jakie są przyczyny decyzji o wstrzymaniu premiery filmu w Polsce. Można się jednak domyślać, że jest ona związana z ubiegłotygodniową tragedią. W zeszły piątek zginęło pięć nastolatek w wyniku pożaru, który wybuchł w jednym z koszalińskich escape roomów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił wówczas kontrole takich miejsc w całym kraju.