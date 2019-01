Rusowicz i Uniatowski w nowej wersji utworu z „Kogla Mogla”. Jest teledysk!

Do premiery filmu „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” został niespełna miesiąc. W serwisie YouTube udostępniono teledysk do nowej wersji piosenki „Szukaj mnie”, która nieodłącznie kojarzy się z tą produkcją. Wykonują ją Anna Rusowicz i Sławomir Uniatowski. Autorem ścieżki dźwiękowej do filmu jest Sebastian Krajewski – syn Seweryna Krajewskiego, który skomponował muzykę do wcześniejszych części: „Kogel Mogel” i „Galimatias, czyli Kogel Mogel 2”.

– „Szukaj mnie” to ponadczasowy hit. Zarówno piosenka w latach 80., jak i teraz, niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny, który chwyta za serca wszystkich. Według mnie w Polsce nie ma nikogo, kto by nie znał tego utworu lub filmu „Kogel Mogel" i pochodzących z niego kultowych cytatów. Cudowny powrót wspomnień w nowym wydaniu! – powiedziała Ania Rusowicz.

Sławomir Uniatowski zwrócił z kolei uwagę na sam teledysk. – W teledysku delikatnie puszczamy oko do widza naszą stylizacją, chcemy się wpasować w klimat lekkiej komedii, choć do pracy podeszliśmy już całkiem serio. Ciekawe jest to, że podczas nagrywania zacząłem po prostu mówić do mikrofonu, co miało być trochę śmieszne, a zarazem przełamywać motyw znany z melodii francuskich z lat 60. Uśmialiśmy się więc podczas nagrywania tego parlando – powiedział. Piosenkarz stwierdził również, że praca z Anną Rusowicz to dla niego czysta przyjemnością. – Z Anią Rusowicz fantastycznie się współpracuje, jest moją dobrą koleżanką od wielu lat. Występowaliśmy razem wielokrotnie, rozumiemy się bez słów, a praca z nią jest ogromną przyjemnością. – powiedział artysta.

Wcześniej utwór „Szukaj mnie” wykonała Edyta Geppert.

„Kogel Mogel”

Film „Kogel Mogel” trafił na ekrany kin w 1988 roku, a rok później pojawiła się jego kontynuacja pod tytułem „Galimatias, czyli Kogel Mogel 2”. Teraz po 30 latach do kin trafi trzecia część serii „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”. Niedawno opublikowano zwiastun filmu, którego premiera odbędzie się 29 stycznia.

Fabuła filmu

Główna bohaterką jest mieszkająca we wsi Brzózki Kasia, w którą wcieliła się Grażyna Błęcka-Kolska. Jednym z wątków filmu będzie powrót do Polski jej syna, Marcina, który szybko wpada w kłopoty. Równolegle w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie wszyscy ruszają w nieznane.

