Martyna Wojciechowska zmieniła imię! Pokazała swój paszport

Martyna Wojciechowska urodziła się jako Marta Eliza Wojciechowska. Jednak, jak opowiadała w wywiadach dziennikarka, już od najmłodszych lat wszyscy zwracali się do niej „Martyna” . Nowe imię przyjęło się do tego stopnia, że nauczyciele wpisali je nawet na świadectwie maturalnym, dlatego trzeba było powtórnie wydrukować dokument.

– Myślę, że imię zawiera pewną energię, determinując to, kim jesteśmy w życiu. Po latach dowiedziałam się, że Marta pochodzi z języka aramejskiego i oznacza piastunkę ogniska domowego, a Martyna pochodzi z łaciny i odnosi się do boga wojny. To drugie imię chyba po prostu lepiej oddaje mój charakter – tłumaczyła Wojciechowska w wywiadzie dla czasopisma „Miasto Kobiet” .

Teraz podróżniczka poinformowała w mediach społecznościowych, że oficjalnie zmieniła imię. „Zamieniłam „opiekunkę ogniska domowego” (znaczenie imienia Marta z języka aramejskiego) na „wojowniczkę” (imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny). To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! Co za ulga!” – wyjaśniła Martyna Wojciechowska.

