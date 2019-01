Grażyna Torbicka poprowadzi audycję w Radiu ZET

Grażyna Torbicka wiosną 2016 roku odeszła z Telewizji Polskiej, z którą była związana przez ponad 30 lat. Zajmowała się głównie przygotowywaniem reportaży i programów o tematyce kulturalnej. Przez 10 lat tworzyła cykl Kocham Kino. Widzowie znają ją również z prowadzenia gal i koncertów. Jak podaje portal Wirtualne Media, 11 stycznia Torbicka zadebiutuje w Radiu Zet. Dziennikarka poprowadzi program Kocham cię kino, w którym będzie opowiadać ciekawostki ze świata filmu, przedstawiać relację z festiwali oraz recenzje najnowszych kinowych hitów. Program będzie emitowany w piątki w godzinach 12-13.

Debiut Tadli w Radiu Zet

To nie jedyna nowość w ramówce Radia Zet. 12 stycznia na antenie zadebiutuje Beata Tadla. Dziennikarka poprowadzi program „To właśnie weekend”, który będzie emitowany w soboty w godzinach 10-13. Dziennikarka będzie prowadziła rozmowy dotyczące codziennych tematów i najważniejszych wydarzeń. – Współpraca z Radiem ZET to zapowiedź przygody, tym bardziej fascynującej, że radio to moja pierwsza zawodowa miłość, która nie wygasła. Radio to prywatny, wręcz intymny kontakt ze słuchaczem, cieszę się, że będę mogła nawiązywać taką relację właśnie w Zetce. Chciałabym dzielić się z ludźmi dobrą energią – moją i moich gości, namawiać do lepszej jakości życia, do lepszego kontaktu z otoczeniem, bez złych emocji – powiedziała Beata Tadla.

