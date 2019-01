Kukiz’15 chce zakazu sprzedaży towarów podwójnej jakości. „To przykład żywnościowego apartheidu”

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Stanisław Tyszka przytoczył badania UOKiK z 2018 roku, z których wynika, że produkty żywnościowe gorszej jakości koncerny międzynarodowe przeznaczają na rynki Europy Wschodniej. – Jeżeli mamy jeden rynek, konsumentów przemieszczających się pomiędzy poszczególnymi krajami, to mają oni prawo oczekiwać, że jeśli produkt występuje pod taką samą marką w różnych państwach, to będzie on miał taki sam skład i jakość – tłumaczył.

W związku z tym ruch Kukiz'15 przygotował projekt ustawy, w którym m.in. wezwano rząd do zajęcia stanowiska w tej kwestii oraz podjęcia działań na forum UE i Grupy Wyszehradzkiej, aby UE przyjęła rozwiązania prawne mające na celu wprowadzenie zakazu oferowania produktów podwójnej jakości. „W ostatnich latach w części państw Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) przeprowadzono kontrole, które wykazały istotne różnice w jakości produktów tej samej marki i w takim samym opakowaniu w porównaniu do tych samych środków spożywczych oferowanych w krajach Europy Zachodniej” – zaznaczono w dokumencie.