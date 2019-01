Jest ENA za jednym z oskarżonych o brutalne pobicie Wojciecha Kwaśniaka

Rok temu Krzysztof A. trafił do niemieckiego więzienia. W związku z tym, że jest on nieobecny nie może wystartować proces w sprawie pobicia Wojciecha Kwaśniaka, do którego doszło 5 lat temu.



16 kwietnia 2014 Wojciech Kwaśniak został przed swoim domem brutalnie pobity pałką teleskopową. Zleceniodawcą pobicia według ustaleń śledztwa był były członek rady nadzorczej SKOK Wołomin. Powodem pobicia miało być jego wyeliminowanie z kontrolowania działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).



Proces toczy się od końca 2015 roku, a w sprawie odbyło się 12 rozpraw. Niedawno sędzia prowadząca przewód sądowy poszła na zwolnienie, a sprawę przejął inny skład. Przewód trzeba też rozpocząć na nowo, a do tego potrzebna jest obecność wszystkich oskarżonych.