Wpadka Magdaleny Ogórek na Twitterze. Chodzi o finał WOŚP w Lublinie

Do tej pory główne wydarzenia związane z finałem WOŚP w Lublinie odbywały się w Galerii Olimp. W związku z ustawą o zakazie handlu w niedzielę podjęto decyzję o przeniesieniu imprezy do Centrum Kultury. – Niestety z powodu niedzieli bez handlu nie jesteśmy w stanie zorganizować w tym roku wydarzeń w ramach finału WOŚP. Nie oznacza to jednak, że całkiem się z tego wycofujemy – tłumaczył Grzegorz Dębiec, właściciel Galerii Olimp w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

– Nie zabraknie koncertów i atrakcji dla całych rodzin. W Oratorium CK powstanie wielkie tekturowe miasto, w którym wykupując parcele pod budowę, będzie można wesprzeć zbiórkę. Przed CK stanie scena, na której od godz. 16.30 będą grać lubelskie zespoły. Finał będzie trwać od około godziny 10 do 21 – podkreśliła Małgorzata Drozd z Centrum Kultury w Lublinie.

Informacja ta nie dotarła jednak do wszystkich. W mediach społecznościowych można znaleźć posty sugerujące, że w tym roku finał WOŚP w Lublinie w ogóle się nie odbędzie. Na fałszywego newsa dała się nabrać także była kandydatka na prezydenta Polski Magdalena Ogórek, która udostępniła błędną informację na swoim profilu na Twitterze.