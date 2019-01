Nagrywał zatrzymanie Igora Stachowiaka. Został oskarżony o przemoc wobec policjantów

W maju 2016 roku mężczyzna nagrał komórką zatrzymanie Igora Stachowiaka na wrocławskim Rynku. Został zatrzymany, po czym usłyszał zarzuty w związku utrudnianiem policyjnej interwencji. Wówczas śledztwo zostało umorzone, ale po dwóch latach prokuratura wróciła do sprawy. – Faktycznie, początkowo sprawa ta została umorzona, jednakże podczas analizy akt sprawy w prokuraturze rejonowej we Wrocławiu stwierdzono, że umorzenie jest niezasadne. W sprawie tej nie wykonano wszystkich możliwych czynności, nie przesłuchano wszystkich funkcjonariuszy, nie dokonano oględzin zapisu z przebiegu samej interwencji – poinformowała Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śmierć Igora Stachowiaka

Nowe ustalenia ws. śmierci na komisariacie 25-letniego Igora Stachowiaka, do której doszło w maju 2016 roku, wyszły na jaw dopiero dzięki dziennikarskiemu śledztwu. W programie TVN „Superwizjer” ujawniono m.in. wypowiedzi anonimowych osób i fragmenty nagrań. W reportażu autorstwa Wojciecha Bojanowskiego stwierdzono, że zatrzymany był rażony paralizatorem również w policyjnej toalecie. W TVN24 pokazano nagranie z kamery, która była przymocowana do paralizatora. Mężczyzna był rażony paralizatorem w momencie, kiedy był zakuty w kajdanki, a na to nie zezwalają przepisy. Funkcjonariusze kazali też zatrzymanemu zdjąć spodnie, aby go przeszukać. Po zajściach w toalecie Igor Stachowiak zmarł. Mimo że na komisariacie są zainstalowane kamery, nie zachowały się żadne nagrania z tamtego dnia. Policjanci z wrocławskiego komisariatu usłyszeli zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad Igorem Stachowiakiem, ale w tej sprawie nadal jest wiele pytań bez odpowiedzi.

