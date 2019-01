Wiceminister Szwed: Nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia

– Na pewno nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia. […] Zakładamy poziom 5,4 proc. na 2019 r. - to jest ambitny plan – powiedział Szwed w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice. – Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 12 miesięcy bez pracy - tych w rejestrach jest ponad 50% i to jest ten potencjał do zagospodarowania – dodał wiceminister. Podkreśli, że Polska jest w grupie pięciu państw o najniższej stopie bezrobocia w Europie.

W końcu grudnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019 r. będzie kontynuować dalsze spadki, choć mniej dynamicznie. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec listopada br. wyniosła 5,7 proc., czyli nie zmieniła wobec danych z października.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada 2018 r. wyniosła 950,5 tys. wobec 937,3 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 067,7 tys. przed rokiem. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2 proc. na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6 proc. na koniec 2019 r.

