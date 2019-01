Narodowa Strategia Onkologiczna. Prezydencki projekt trafi do Sejmu

– To bardzo ważny moment w historii polskiej ochrony zdrowia, ale przede wszystkim w historii czegoś, co możemy w skrócie nazwać polską walką z rakiem – powiedział Duda, cytowany w komunikacie. W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. – Jest to liczba ogromna, to drugi pod względem śmiertelności rodzaj choroby – dodał prezydent.

Podkreślił, że „polskim pacjentom potrzebny jest nowy program o kompleksowym spojrzeniu, koordynujący tę dziedzinę ochrony zdrowia, jaką jest walka z chorobami onkologicznymi” . Prezydent wyraził nadzieję, że skierowany dzisiaj do Sejmu RP projekt ustawy spotka się z przychylnością posłów i senatorów.

„Projekt ustawy tworzy ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Będzie ona obejmować lata 2020-2030 i będzie programem wieloletnim. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Strategii ma być Rada Ministrów” – czytamy także.

W Polsce notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe i jest to druga przyczyna zgonów Polaków, która powoduje śmierć ok. 100 tys. osób rocznie. Każdego dnia diagnozuje się raka u około 300 mieszkańców Polski, a 220 umiera z jego powodu. Wynika to przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. W ciągu 15-20 lat zachorowalność na nowotwory wzrośnie dwukrotnie, podano także.