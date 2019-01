Paweł Wojtunik zeznawał przed komisją śledczą ds. VAT. „Nie widzę zaniedbań czy defektu w działaniu służb”

Paweł Wojtunik mówił, że w policji od zawsze występował problem w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, jednak to CBŚP, jako jedyna służba, podjęło skuteczną walkę z tym zjawiskiem. Były szef CBA zaznaczył, że „w CBŚP sprawy ekonomiczne były zjawiskiem masowym” i wymienił, że stworzono między innymi system odzyskiwania mienia. Tłumaczył, że biuro zabezpieczyło ponad 170 mln złotych i odzyskało mienie o wartości 28 mln złotych.

Wojtunik poinformował też, że stworzył pomysł opracowywania listy 100 liderów świata przestępczego, którzy byli monitorowani, gdyż w zakładach karnych bandyci „nabywali nowe kwalifikacje” . – Ale nie pamiętam, byśmy zajmowali się przestępstwami VAT-owskimi jako przestępstwami indywidualnymi – przyznał. Zapewniał, że od 2010 roku wszystkie informacje dotyczące wyłudzeń VAT były dokumentowane. Dodał ponadto, że „nie zapadła mu w pamięci” żadna rozmowa dotycząca tego problemu z premierami Donaldem Tuskiem i Ewą Kopacz. – Nie pamiętam, by w dokumentach i w kontaktach z parlamentarzystami ten problem był akcentowany jako zaniechany – oświadczył. – CBA nie jest instytucją powołaną do przestępstw związanych z VAT – dodał.