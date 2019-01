Kukiz zadzwonił do studia. Twierdził, że przyłapał posła Jakubiaka na kłamstwie

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas programu „Tłit” w portalu Wirtualna Polska. – Wiem, że Paweł Kukiz spotkał się wczoraj czy przedwczoraj z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie znam treści tego spotkania, ale jakiś jego efekt musi być. Cieszy mnie to, bo nie wyobrażam sobie, żeby moi koledzy współpracowali z PO. Ale nie zgadzam się na to, by tworzyć politykę, dla której szantaż między PO i PiS-em powoduje, że mniejszościowy rząd będzie oparty o emocje lidera Kukiz'15. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji – powiedział Marek Jakubiak w programie „Tłit” Wirtualnej Polski.

Chwilę później do jednego z wydawców programu zadzwonił Paweł Kukiz. Lider ruchu Kukiz'15 stwierdził, że nie widział się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, tylko jednym z wicepremierów a poseł Jakubiak opowiada bajki. – Dzień dobry, Paweł. Ja to usłyszałem w TOK FM – powiedział zaskoczony Jakubiak. – Więc nie ma pan wiarygodnego źródła? – dopytywał Marek Kacprzak. – Jeśli TOK FM nie jest wiarygodnym źródłem, to przepraszam – odparł parlamentarzysta.