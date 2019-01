Policjanci z Archiwum X wracają do zbrodni sprzed 21 lat. Szukają mordercy

10 października 1997 roku, w lesie nieopodal domu znaleziono zwłoki 76-letniej Stanisławy Rybki. W toku prowadzonego przed laty śledztwa ustalono, że kobieta ok. godziny 7:30 poszła do sklepu, w centrum wsi. Droga z jej domu do sklepu wiodła przez las. To właśnie tam kobieta została zaatakowana i uduszona. Niewykluczone, że motywem działania sprawcy był rabunek, bowiem nie znaleziono przy ofierze, ani pieniędzy, ani sakiewki, którą miała.

Policjanci szukają świadków

Wówczas, pomimo przesłuchania wielu osób, zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, nie ustalono sprawcy tego zabójstwa. Policjanci z Archiwum X wracają do rozwikłania tej sprawy. Od kilku tygodni analizują akta, zeznania świadków i zabezpieczone ślady. Śledczy podejrzewają, że istnieje świadek, nawet bezpośredni, tej zbrodni, do którego nie udało się do tej pory dotrzeć. Policjanci apelują do osób, które pamiętają sprawę zabójstwa Stanisławy Rybki i proszą o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby doprowadzić do przełomu w śledztwie.