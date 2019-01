Sprawa brutalnego pobicia byłego wiceszefa KNF-u odroczona

Kwaśniak został pobity przed swoim domem w maju 2014 roku, gdy nadzorował kontrolę w SKOK-u Wołomin. Proces wznowiono po tym, jak prowadząca go sędzia wróciła z urlopu macierzyńskiego. Mimo przedłużającego się postępowania, Kwaśniak wyraził nadzieję, że w toku trwającego cztery lata śledztwa, prokuratura pozyskała istotne informacje, które pomogą skazać sprawców.

– Jest mi przykro, że tak to długo trwa. Ale nie chce mi się wierzyć, że prokuratura szukała jedynie argumentów, by postawić zarzuty grupie urzędników, którzy doprowadzili do przerwania przestępczej działalności – powiedział Kwaśniak.

Były wiceprezes KNF dodał, że jest zaniepokojony wypowiedziami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szef resortu sprawiedliwości w grudniowym wywiadzie dla TVP Info powiedział, że KNF przez długi czas „rozzuchwalała przestępców”.

– Państwo, zamiast chronić mnie i inne osoby działające w jego imieniu, a także w interesie społeczeństwa, prowadzi wobec mnie i tych osób opresyjne działania – stwierdził Kwaśniak. Były wiceszef KNF-u wskazał, że działalność SKOK-u Wołomin związana była ze zorganizowaną przestępczością, które utrzymywały kontakty z szeregiem osób publicznych.