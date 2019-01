Prezydent spotka się z ministrami. Chodzi o planowany odstrzał dzików

– Prezydent chce się dowiedzieć, jaka jest dokładnie sytuacja faktyczna [ws. odstrzału dzików]. Z jednej strony mamy informacje medialne, że 90 proc. populacji dzików chce się zlikwidować, a z drugiej strony informacje, które pochodzą z okolic jednego i drugiego ministerstwa, że to absolutnie nieprawda. Tu chodzi o oficjalną informację bezpośrednio od ministrów konstytucyjnych. Chcemy mieć pełną wiedzę przekazaną przez ministrów – tłumaczył w „Sednie sprawy” Radia Plus rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Przypomnijmy, minister środowiska podjął decyzję o odstrzeleniu 210 tys. dzików, w tym ciężarnych loch i młodych. Myśliwi mają zabić zwierzęta, które zdaniem resortu, odpowiadają za rozprzestrzenianie się wirusa ASF wśród świń. „Wieloobszarowe, zbiorowe i zsynchronizowane polowania” na dziki rozpoczną się 12 stycznia i mają potrwać do końca lutego. Taka decyzja ministra środowiska Henryka Kowalczyka jest argumentowana chęcią zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa ASF wśród świń.

W środę przed Sejmem odbyła się w demonstracja przeciwko tej decyzji. – Musimy mieć świadomość, że taka obława, taka rzeź dzików, zabijanie loch wtedy, kiedy są ciężarne lub mają młode warchlaki, to jest znęcanie się nad zwierzętami. To jest przestępstwo – mówiła podczas manifestacji Dorota Sumińska, lekarz weterynarii i dziennikarka. W zgromadzeniu wzięło udział kilkaset osób.

„Pozorowane i kosztowne działanie”

Przeciwko odstrzałowi dzików protestuje też grono naukowców, którzy wystosowali w tej sprawie apel do premiera Mateusza Morawieckiego, o czym informuje serwis Nauka w Polsce PAP. Autorzy listu zwracają uwagę na to, że „zarówno wytyczne Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jak i krajowa praktyka wskazują, że zmasowane polowania na dziki walnie przyczyniają się do roznoszenia wirusa (ASF)” . Jak tłumaczą, dzieje się to poprzez przemieszczanie się spłoszonych zwierząt na duże odległości, zanieczyszczanie środowiska przez krew zarażonych dzików oraz częstszy niż zazwyczaj kontakt myśliwych z krwią i szczątkami zarażonych dzików.

„Zwiększona mobilność myśliwych w ramach masowych odstrzałów może prowadzić do transmisji wirusa na duże odległości” – ostrzegają naukowcy.

Równocześnie autorzy listu powołują się na ekspertów z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, według których wszystkie nowe ogniska zarażenia wirusem ASF w Polsce są wynikiem przenoszenia wirusa przez ludzi. „Prawdziwą przyczyną rozwoju ASF w Polsce jest bowiem brak bioasekuracji i niewystarczająca kontrola sanitarna w branży trzody chlewnej” – podkreślają w liście.

„Raport NIK z 2017 r. wskazuje, że w Polsce program bioasekuracji w związku z ASF był źle przygotowany i nierzetelnie wdrażany: 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń, program wdrażany był opieszale, a protokoły z kontroli weterynaryjnej – często fałszowane w celu stworzenia pozorów zabezpieczenia stad świń przed ASF. W efekcie choroba nie została zatrzymana i rozprzestrzenia się na kolejne województwa” – argumentują.

Naukowcy proponują, aby zamiast odstrzału dzików wprowadzić „realnie działające mechanizmy odnajdywania padłych osobników tego gatunku” – co ma pozwolić na skuteczne wykrywanie nowych przypadków ASF. „Odnajdywanie i usuwanie padliny dzików zarażonych ASF stanowi również kluczowy element strategii ograniczenia długotrwałego utrzymywania się tej choroby w środowisku” – dodają.

„Stoimy na stanowisku, iż dla osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie epidemii ASF w Polsce, należy pilnie porzucić pozorowane i kosztowne działanie, jakim jest masowy odstrzał dzików” – podkreślają naukowcy.

Zdaniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego zmniejszenie populacji dzików jest konieczne do opanowania ASF. Jak mówił minister na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu, sama bioasekuracja gospodarstw nie wystarcza, konieczne jest także eliminowanie wirusa z przyrody, w związku z czym wystąpił do ministra środowiska o ograniczenie ilości dzików.

MŚ: To zgodne z prawem

Z kolei Ministerstwo Środowiska zapytane przez PAP o odstrzał dzików wyjaśniło w ubiegłym tygodniu, że „pomysł realizacji polowań zbiorowych wielkoobszarowych został zaprezentowany przez Głównego Lekarza Weterynarii na posiedzeniu Grupy roboczej ds. monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF)” .

„Obecnie z uwagi na fakt, że zgodnie z przepisami polowanie z nagonką, w tym z użyciem psów, może odbywać się w okresie od 1 października do 31 stycznia, a ryzyko dalszego rozprzestrzeniania wirusa ASF na tereny Wielkopolski i dalej na zachód Polski jest ogromne, należało podjąć działania mające na celu intensyfikację polowań zbiorowych na dziki w wybranych częściach kraju w terminie, w którym zgodnie z obowiązującym prawem można je realizować” – napisał resort środowiska.

Czytaj także:

Naukowcy do premiera: Apelujemy o wstrzymanie planowanego odstrzału dzików