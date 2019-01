Jak Andruszkiewicz został posłem

Kwiecień 2015, Andruszkiewicz występuje na warszawskiej konwencji kandydata na prezydenta Mariana Kowalskiego: – PiS proponuje całkowity wasalizm wobec Waszyngtonu, lojalizm wobec Ameryki, tylko ja pytam, za co? (...) Polska jest krajem wasalnym wobec USA – wykłada. Pojawia się też razem z Winnickim i Bosakiem w spocie Kowalskiego. Charakterystyczną czapkę bejsbolówkę i kurteczkę już niedługo zamieni jednak na garnitur posła. Lider Młodzieży Wszechpolskiej może liczyć na mocne wsparcie szefa RN w negocjacjach o miejsca na listach Kukiz15. Robert Winnicki stawia Pawłowi Kukizowi warunki: jedynka dla siebie i dla Andruszkiewicza. A jedynka na liście podlaskiej oznacza niemal pewny mandat biorąc pod uwagę, że w wyborach prezydenckich Kukiz uzyskał tam jeszcze wyższy wynik niż w kraju, tj. ponad 23 proc. poparcia.

Tyle że wcześniej to miejsce miało przypaść lokalnemu działaczowi Kukiza, Marcinowi Leoszce. Według listy wysłanej do centrali przez komisję w terenie, Andruszkiewicz miał być dopiero trójką. – Kojarzyłem go jako lokalnego trybuna na pikietach MW pod Urzędem Wojewódzkim. Kiedy lista została już wysłana do centrali, odebrałem telefon od Dominika Kolorza, że mam przyjechać na spotkanie do Katowic z Andruszkiewiczem. Wsiadłem w samochód i pojechałem. Okazało się, że to nie żadne spotkanie, a komisja weryfikacyjna, w której siedzą m.in. Winnicki i Bosak. Andruszkiewicz przyjechał w garniturze, z przygotowanym cv, po czym komisja ogłosiła, że to on będzie jedynką. Na koniec zapytał, czy może się zabrać ze mną z powrotem do Białegostoku samochodem – opowiada nam Leoszko. – On znajduje i bardzo mocno się przykleja do protektora, który na daną chwilę daje mu szereg osobistych korzyści. Ten wiezie go do pewnego punktu, a gdy nie jest w stanie mu więcej zaoferować, Andruszkiewicz go porzuca. Tak było z Winnickim, Kukizem i tak pewnie będzie z Morawieckimi.