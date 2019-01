Pomnik Jana Pawła II oblany farbą. Wyczyścili go kibice i działacze Kukiz'15

Jak podaje Onet, zgłoszenie o oblaniu pomnika Jana Pawła II czerwoną farbą wpłynęło dopiero kilka dni po tym wydarzeniu. Policjanci ze Starogardu Gdańskiego przesłuchali już świadków oraz zabezpieczyli monitoring. Nie chcą jednak zdradzać dalszych szczegółów na temat dochodzenia.

„To już jest barbarzyństwo”

Pomnik papieża stojący przy ulicy Hallera został już wyczyszczony za sprawą wspólnych działań kibiców klubu piłkarskiego KP Starogard oraz lokalnych działaczy Kukiz'15. Wśród inicjatorów akcji był Tomasz Walczak związany właśnie z tym ruchem. W rozmowie z Onetem podkreślił, że tego samego dnia, gdy pomnik oblano farbą, ktoś na kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie ktoś umieścił napis: „Pedofilia w Kościele”.

Walczak potępił takie incydenty we wpisie na Facebooku. „Oczywiście jeżeli ktoś z duchownych dopuścił się pedofilii i postawiono mu zarzuty prokuratorskie powinien być potępiony i surowo ukarany, ale na Boga nie można burzyć za to kościołów” – napisał działacz. „Jeżeli tego obrzydliwego przestępstwa dokona lekarz czy policjant to w związku z tym mamy dewastować szpitale czy posterunki policji? To już jest barbarzyństwo z którym jako zdrowe społeczeństwo powinniśmy walczyć " – podsumował.

