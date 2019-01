Pomnik Jana Pawła II oblany farbą. Wyczyścili go kibice i działacze Kukiz'15

Jak podaje Onet, zgłoszenie o oblaniu pomnika Jana Pawła II czerwoną farbą wpłynęło dopiero kilka dni po tym wydarzeniu. Policjanci ze Starogardu Gdańskiego przesłuchali już świadków oraz zabezpieczyli monitoring. Nie chcą jednak zdradzać dalszych szczegółów na temat dochodzenia.

„To już jest barbarzyństwo”

Pomnik papieża stojący przy ulicy Hallera został już wyczyszczony za sprawą wspólnych działań kibiców klubu piłkarskiego KP Starogard oraz lokalnych działaczy Kukiz'15. Wśród inicjatorów akcji był Tomasz Walczak związany właśnie z tym ruchem. W rozmowie z Onetem podkreślił, że tego samego dnia, gdy pomnik oblano farbą, ktoś na kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie ktoś umieścił napis: „Pedofilia w Kościele”.