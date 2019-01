Paweł Kukiz: Strzelanie do prośnych loch? To jest tak, jak robił Bandera z Polakami

Polityk poinformował w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, że sam jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Jak mówił, zapisał się, by pomóc w prowadzeniu gospodarki leśnej. – Nigdy nie strzeliłem do sarny, dzika itd., co jest być może pewną dewiacją u myśliwego – dodał.

Paweł Kukiz zaznaczył, że stanowczo nie zgadza się na masowy odstrzał dzików. – Rozumiem, że można regulować populację, ale przekraczanie pewnych etycznych barier, to jest bandytka. Dziki mają huczke, czyli ruję w okolicy listopada. Ciąża trwa około 3 miesięcy. W tej chwili będzie strzelanie do loch, które są prośne. Jeśli to zrobimy, to może się potem pojawić program redukcji CO2 poprzez wymordowanie woj. zachodniopomorskiego czy śląskiego, bo tam jest najwięcej ludzi, a przecież ludzie wydzielają najwięcej CO2 – mówił. – Locha prośna, to jest coś, co jest święte – dodał.