Henryk Kowalczyk: Wydam rozporządzenie, żeby nie strzelano do ciężarnych loch

Minister środowiska podjął decyzję o odstrzeleniu 185 tys. dzików. Myśliwi mają zabić zwierzęta, które zdaniem resortu, odpowiadają za rozprzestrzenianie się wirusa ASF wśród świń. Jak podaje Polsat News, „wieloobszarowe, zbiorowe i zsynchronizowane polowania” na dziki rozpoczną się 12 stycznia i mają potrwać do końca lutego. Planowany odstrzał wywołuje ogromne oburzenie wśród obrońców przyrody, naukowców, artystów i celebrytów.

W „Faktach po Faktach” minister środowiska Henryk Kowalczyk zaznaczał, że „nie chce wybić wszystkich dzików w Polsce” . – Nie było żadnego zarządzenia, rozkazu wybijania dzików, a plan jest nakreślony jak co roku – mówił. Poinformował, że na sezon łowczy (trwa od kwietnia do końca marca) 2018/2019 zaplanowane jest zabicie 185 tys. dzików. – Do tej pory zastrzelono 168 tysięcy dzików, być może do końca sezonu będzie to jeszcze jakieś 30 tysięcy – mówił.