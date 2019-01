Animacja TVP uderza w Owsiaka. W nagraniu pojawił się też banknot z...Lechem Kaczyńskim

W programie „Minęła 20” na antenie TVP Info pokazano animację Barbary Pieli. Jej głównymi bohaterami byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym No to siema pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”.

Co ciekawe, internauci zwrócili uwagę, że na jednym z pokazanych w animacji banknotów 200-złotowych widnieje gwiazda Dawida oraz wizerunek Lecha Kaczyńskiego. Taka grafika jest dostępna m.in. w serwisie Nonsensopedia. Barbara Piela skomentowała sprawę na swoim profilu na Twitterze. „Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło) Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam” – napisała w mediach społecznościowych.

Nagranie można obejrzeć także w mediach społecznościowych. Pod filmikami pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Seans podłości i nienawiści”, „Nie chcesz dawać na WOŚP, to nie przeszkadzaj”, „Obyś nigdy nie musiała korzystać ze sprzętów zakupionych dzięki zbiórce WOŚP” - to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się w sieci. Zapowiedziano także skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na portalu Youtube można też znaleźć pozytywne opinie o animacji: „Filmik jak zwykle super”, „Ironiczny i prawdziwy” – pisali komentatorzy.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

