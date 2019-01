List do wspierających WOŚP i Jurka Owsiaka

Drodzy darczyńcy i wolontariusze, dla was to szczególny czas w roku. Wielu Polaków podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest razem a na ulicach gości dobry duch. Wspólne tworzenie dobra jest doświadczeniem nie do przecenienia. Zwłaszcza dla młodego pokolenia, dzieci i młodzieży. Dzięki waszej aktywności, hojności, ratowane jest zdrowie i życie wielu, wielu ludzi.

Mam do was jedną prośbę.

W tym roku odbędą się wybory parlamentarne. Politycy z rozmaitych ugrupowań będą zabiegać o wasze głosy. Zwróćcie uwagę, co mają do powiedzenia w sprawach związanych z ochroną zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w 2018 roku 126,4 mln złotych. Bezcenne pieniądze. Natomiast wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 roku mają zbliżyć się do 90 mld zł. To ponad 700 razy więcej. Dla zdrowia i życia Polaków ogromne znaczenie ma właściwe i efektywne wydawanie tych środków. Poświęćcie zatem chwilę, aby dobrze wybrać. Zapoznajcie się z programami dotyczącymi ochrony zdrowia, poczytajcie opinie ekspertów, zadawajcie pytania. Oczywiście te same słowa mogę skierować do wszystkich innych Polaków, niemniej jednak teraz okazja jest taka a nie inna.

Dodam jeszcze subiektywnie, że jeśli idzie o ochronę zdrowia, nie warto przecinać dyskusji hasłem „wszystkim po równo”. Ważniejsze jest, aby najsłabsi (i wszyscy inni) mieli jak najlepszą ochronę, co może się wiązać z nierównościami. To już jednak temat na inną dyskusję. Do której zresztą również zachęcam.