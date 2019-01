Tragedia w kopalni Rudna w Polkowicach. Nie żyje górnik, kilku jest rannych

Z ustaleń wynika, że do wstrząsu doszło w kopalni Rudna w Polkowicach około godziny 10 na głębokości 900 metrów. Zginął jeden górnik spośród siedmiu, którzy zostali przysypani. Stan trzech mężczyzn, których na powierzchnię wydobyli ratownicy określa się jako ciężki. Jak podaje portal RMF 24, trzy kolejne osoby dopiero po pewnym czasie zaczęły źle się czuć, w związku z czym zgłosiły się do lekarza. Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Legnicy, Zielonej Górze i Lublinie.

W tym samym rejonie kopalni, zanim doszło do tragedii, w nocy wystąpił pierwszy wstrząs. Wtedy też pracownik obsługujący jedno z urządzeń został uwięziony w kabinie. Ratownikom udało się go uratować.

„Wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich poszkodowanych” – napisał na Twitterze Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. „Dziękuje wszystkim ratownikom zaangażowanym w akcję, dzięki Wam udało się błyskawicznie dotrzeć i udzielić pomocy” – dodał. Prezes Zarządu KGHM ogłosił trzydniową żałobę.