Owsiak o animacji TVP: Nie życzę nikomu, aby na swoją klatę brał tak nieprawdopodobny jad

„Nie jestem Czapajewem, politykiem, ani Supermanem, żeby po tak ohydnym filmie, który tak nieprawdopodobnie próbował dyskredytować mnie i całą akcję, ot tak po prostu zagwizdać wesoło i robić swoje. To boli, bo jestem z tego pokolenia, które widziało, jak kiedyś można było zeszmacić ludzi, jak można było o nich pisać co tylko ślina na język przyniosła. A było jeszcze gorzej, bo działo się to w czasach, kiedy ci ludzie nie mieli możliwości obronić się przed taką falą nienawiści, chamstwa i zidiocenia” – napisał Owsiak w mediach społecznościowych. „Taki film oglądają moi bliscy, widzą go moje wnuczki. Nie życzę nikomu, aby na swoją klatę brał tak nieprawdopodobny jad, jaki z tego filmu się sączył” – dodał.

Owsiak na Facebooku podziękował także za wsparcie. „Dzięki za tysiące wpisów, które pozwoliły mi i całej naszej ekipie uwierzyć, że takie, wartości jakie reprezentuje p. Piela, nie są nam bliskie i ich w żaden sposób nie akceptujemy. W wielu komentarzach wyraziliście to dosadnie, mocno, bez ceregieli” – napisał.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. „To Wy, ludzie, którzy zbierają i wrzucają, tworzycie ten niesamowity dzień, który później zamienia się w sprzęt medyczny, a także programy medyczne i edukacyjne” – stwierdził Jerzy Owsiak.

Animacja TVP

W programie „Minęła 20” na antenie TVP Info pokazano animację Barbary Pieli. Jej głównymi bohaterami byli Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Autorka klipu zasugerowała, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działa na zlecenie byłej prezydent stolicy. W odcinku zatytułowanym No to siema pokazano lalkę symbolizującą polityk PO, która odkłada do worka znaczną część datków, które powinny trafić na konto WOŚP. Owsiak w nagraniu Pieli jest nakręcaną figurką, która powtarza tylko: „hej, siema”.

Nagranie można obejrzeć także w mediach społecznościowych. Pod filmikami pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Seans podłości i nienawiści”, „Nie chcesz dawać na WOŚP, to nie przeszkadzaj”, „Obyś nigdy nie musiała korzystać ze sprzętów zakupionych dzięki zbiórce WOŚP” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się w sieci. Zapowiedziano także skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na portaluYoutube można też znaleźć pozytywne opinie o animacji: „Filmik jak zwykle super”, „Ironiczny i prawdziwy” – pisali komentatorzy.