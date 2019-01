W niedzielę pochmurno i wietrznie. Początek tygodnia przyniesie zamiecie śnieżne na wschodzie

W niedzielę na wschodzie spadnie śnieg. W pozostałych regionach możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura wyniesie od jednego stopnia Celsjusza na wschodzie do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu, na wschodzie może powodować lokalne zawieje śnieżne.

Prognoza na 5 dni

Kolejny tydzień rozpocznie się przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. We wschodnich regionach spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek synoptycy na przeważającym obszarze kraju prognozują opady śniegu. Tylko na Pomorzu spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie dość silny i silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 70 km/h, we wschodnich regionach może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.

Środa na wschodzie kraju upłynie pod znakiem opadów śniegu. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany, ale w porywach osiągnie do 50 km/h. Wschodnie regiony muszą być przygotowane na ryzyko zamieci śnieżnych.

W czwartek mieszkańcy wschodu nie uwolnią się od śniegu. W pozostałych regionach popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się dość silny i silny, w porywach jego prędkość może wynieść do 80 km/h. Będzie sprzyjał tworzeniu się zamieci śnieżnych na wschodzie.

