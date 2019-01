„Pomaganie jest dziecinnie proste”. Dziś 27. finał WOŚP

W Polsce funkcjonuje obecnie około 50 specjalistycznych szpitali dziecięcych. To placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. „W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków” - przekonuje WOŚP.

Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi dziećmi w Polsce – wyjaśnia Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Orkiestry. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

Jak wesprzeć zbiórkę WOŚP?

Przez całą niedzielę na ulicach spotkać można będzie wolontariuszy WOŚP, którzy prowadzić będą zbiórkę publiczną. Wpłat można dokonywać także drogą elektroniczną. Po raz 19-ty uruchomiony zostanie serwis aukcji internetowych. Wpłatę na Finał będzie można przekazać za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej wpłacam.wosp.org.pl, serwisu Facebook, karty płatniczej, poprzez wysłanie sms-a oraz przez wiele innych elektronicznych metod wsparcia. Finał WOŚP emitowany będzie na antenie TVN oraz w internecie. W wielu miejscach kraju odbędą się koncerty, biegi i inne wydarzenia wspierające WOŚP. Studio główne akcji mieścić się będzie na Placu Defilad w Warszawie, przy Pałacu Kultury i Nauki. Tuż obok stanie scena, na której odbędzie się centralny koncert z największymi polskimi gwiazdami.

