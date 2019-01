Paweł Adamowicz dźgnięty nożem na scenie podczas finału WOŚP. Napastnika zatrzymano

Prezydent Gdańska został zaatakowany nożem na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnik wbiegł na scenę i zaatakował Pawła Adamowicza. Jak podaje TVN24, po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Z nieoficjalnych informacji portalu Onet.pl wynika, że prezydent Gdańska był reanimowany. Został przewieziony do szpitala. Do ataku na Pawła Adamowicza doszło podczas „Światełka do nieba”..Napastnik wdarł się na scenę, krzycząc, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, mimo iż był niewinny.

„Niewytłumaczalny akt barbarzyństwa”

– Niewytłumaczalny akt barbarzyństwa – skomentował zajście minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński na antenie TVN24. Określił stan prezydenta Gdańska jako poważny. Jak poinformował Mariusz Ciarka, rzecznik policji, policjanci zareagowali bardzo szybko. – Byli na miejscu w ciągu kilku sekund – poinformował. – Po zatrzymaniu sprawcy, zabezpieczamy ślady i ustalamy świadków – powiedział w TVN24.

Na miejscu pracuje wiele patroli policji.

Mateusz Morawiecki: Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia

„Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem" – napisał premier na Twitterze.