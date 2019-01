Paweł Adamowicz dźgnięty nożem na scenie podczas finału WOŚP. Napastnika zatrzymano

Prezydent Gdańska został zaatakowany nożem na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnik wbiegł na scenę i zaatakował Pawła Adamowicza. Jak podaje TVN24, po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

Z nieoficjalnych informacji portalu Onet.pl wynika, że prezydent Gdańska był reanimowany. Został przewieziony do szpitala. Do ataku na Pawła Adamowicza doszło podczas światełka do nieba.

- Niewytłumaczalny akt barbarzyństwa – skomentował zajście minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński na antenie TVN24.

Wkrótce więcej informacji.