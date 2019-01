Jerzy Owsiak o ataku na prezydenta Adamowicza. „To jest momentami dziki kraj”

– W tym kraju od trzech lat tak się zakręciliśmy, że nie możemy uszanować nawet takiego dnia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest momentami dziki kraj. Nie róbcie tego. Nie można przemocą walczyć z przemocą. Weźcie to sobie do serca – mówił Jerzy Owsiak po ataku nożownika na prezydenta Gdańska. Jerzy Owsiak zwrócił się także bezpośrednio do Pawła Adamowicza. – Panie prezydencie Gdańska, jesteśmy z panem. Czuwamy nad pana zdrowiem – powiedział.

Reakcje polityków

Polscy politycy komentują to zajście. „Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra Brudzińskiego do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem" – napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki.

„Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak – mam nadzieję – wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił" – napisał prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych.