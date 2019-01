Prezydent Gdańska jest w bardzo ciężkim stanie. „Doszło do ogromnego niedotlenienia organizmu”

11:15 Policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę. Groził prezydentom Poznania i Wrocławia.



https://twitter.com/emeszz/status/1084750940496973824 10:42 Poproszona o zabranie głosu Aleksandra Dulkiewicz podziękowała za "wszelkie przejawy dobra" i przypomniała o różańcu w intencji Pawła Adamowicza o godz. 17 w gdańskiej bazylice oraz o późniejszym spotkaniu pod fontanną Neptuna. 10:38 Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Gdańsk Magdalena Skorupka-Kaczmarek przekazała, że obowiązki prezydenta Gdańska wykonuje obecnie jego pierwszy zastępca - Aleksandra Dulkiewicz. 10:36 Do dziennikarzy wyszedł lekarz Jerzy Karpiński. Przekazał informację o niedotlenieniu organizmu Pawła Adamowicza, które jest wynikiem utraty ogromnej ilości krwi. Dodał, iż nadzieję daje wiek pacjenta oraz ogólny stan jego ciała sprzed ataku. Podkreślał, że najważniejsze będzie kilkanaście najbliższych godzin, po których będzie wiadomo, "jak sytuacja wygląda". 10:32 Za chwilę odbędzie się konferencja władz gdańskiego magistratu w związku z atakiem na Pawła Adamowicza



10:21 Organizatorem koncertu WOŚP w Gdańsku było Regionalne Centrum Wolontariatu. Pełnomocnik Stowarzyszenia podkreślił w rozmowie z Onetem, że wydano 19 plakietek z napisem Media, a na liście wpisanych osób nie ma nazwiska napastnika. Na plakietkach nie było nazwisk dziennikarzy, był tylko napis "Media". Dziennikarze musieli pokazać legitymację i wpisać się na listę - podano również.



10:16 O godz. 15 w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku Solidarność będzie się modliła za życie i powrót do zdrowia prezydenta Pawła Adamowicza. -Panie Prezydencie w tej trudnej próbie jesteśmy z Panem! - oświadczył Piotr Duda. 10:13 Jak ustalił portal Onet.pl, przedstawiciele firmy ochroniarskiej, którzy zabezpieczali imprezę WOŚP w Gdańsku, są obecnie przesłuchiwani przez organy ścigania 10:10 - Najwyższy czas zatrzymać to szaleństwo nienawiści. Tam gdzie nie pomaga apel o powstrzymanie głosów nienawiści, powinno bezwzględnie wkraczać surowe prawo i konsekwencje - przekazał szef MSWiA komentując skandaliczne wpisy na Twitterze.



10:02 Lekarz dodał, że prezydentowi Gdańska przetoczono 41 jednostek krwi. - Paweł Adamowicz ma masywne urazy. Doszło do ogromnego niedotlenienia organizmu. Trzeba liczyć na to, że jego organizm poradzi sobie z walką z tak ciężkim wielonarządowym urazem – stwierdził. 9:58 – Niestety nie można jeszcze powiedzieć, że stan Pawła Adamowicza jest stabilny. Na to jeszcze za wcześnie, bo sytuacja jest bardzo poważna i nie jest jeszcze na tyle ustabilizowana, żeby mówić o dobrym rokowaniu – powiedział lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w rozmowie z Radiem Gdańsk. 9:53 W związku z atakiem na Pawła Adamowicza, szef komisji śledczej ds. VAT poseł Marcin Horała odwołał wtorkowe posiedzenie komisji.



9:48 Pełne oświadczenie Jurka Owsiaka po ataku na prezydenta Gdańska
9:33 Rabin Michael Schudrich modli się za szybki powrót do zdrowia Pawła Adamowicza



9:28 Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówi o konieczności walki z mową nienawiści. "Szalone czyny są poprzedzane brakiem reakcji na złe słowa" - podkreślił samorządowiec.



9:26 Gdańszczanie tłumnie odpowiedzieli na apel o oddawanie krwi



9:12 - Wstrząsnęło mną to. Najbardziej to, że ten człowiek chodził potem po scenie z nożem. To trwało wieczność. Z mojej perspektywy scena, na której odbył się finał WOŚP w Gdańsku, była zupełnie niechroniona - ocenił Ryszard Kalisz w rozmowie z Gazeta.pl. Były szef MSWiA dodał, że w firmach ochroniarskich często pracują młode, niedoświadczone osoby lub osoby starsze, które są gotowe na takie tragiczne incydenty. - W takich sytuacjach firmie ochroniarskiej bezwzględnie powinna być odbierana koncesja - podkreślił 9:05 Tragiczne zdarzenia z Gdańska komentują także celebryci.



8:58 - W sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, wszyscy: politycy, dziennikarze, osoby z przestrzeni publicznej, powinni być jednością, mówić jednym głosem i nie rzucać bezpodstawnych oskarżeń na kogokolwiek - powiedziała w radiowej Trójce Beata Mazurek.



htps://twitter.com/RadiowaTrojka/status/1084712767456772097 8:53 - Możemy być mądrzy przed szkodzą. Na tym polega inteligencja władzy, żeby działała w sposób profilaktyczny, bo niezależnie co jeszcze dzisiaj i w kolejnych dniach powiemy, to odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom – wszystkim obywatelom niezależnie od ich poglądów politycznych – nie spoczywa na firmach ochroniarskich, tylko na władzy – stwierdził Leszek Miller w RMF FM. 8:51 - Chciałabym, żeby polityka zamilkła na ten temat, przynajmniej w tym okresie, kiedy należy być myślami z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem i jego rodziną - powiedziała w Polsat News Ewa Kopacz. 8:43 "Wielkiej Orkiestry i jej wielkiego dzieła nie zatrzymają antysemickie, szmaciarskie filmiki, nie zatrzyma szkalowanie, nie zatrzyma jej nawet przygłupi psychopata z nożem. On zatrzymał właśnie sam siebie, i nikogo więcej. Przemoc i głupota nie zatrzymają miłości, bo miłość i empatia to jedyne, co trwałe. Reszta to pył i lakier.

WOŚP zadeklarowało 10 milionów złotych więcej, niż w ubiegłym roku o tej samej porze. To jest najważniejsze.P. Adamowiczowi życzę z całego serca jak najszybszego powrotu do zdrowia, a jego rodzinie siły i pogody ducha" - napisał na Facebooku pisarz Jakub Żulczyk



8:37 Jak podaje Radio Gdańsk, rzeczniczka prokuratury Grażyna Wawryniuk zapowiedziała również, że w poniedziałek przesłuchany zostanie sprawca, który ugodził nożem prezydenta Gdańska. 8:34 W związku z wydarzeniami w Gdańsku Jarosław Gowin podjął decyzję o odwołaniu w tym tygodniu 41 briefingów regionalnych, na których działacze Porozumienia mieli informować o szczegółach programu Energia+.



8:28 "Nienawiść to potężna broń, która rani i zabija. Dziś i każdego następnego dnia musimy udowodnić, że Wspólnota jest od niej silniejsza i zwycięży. Razem módlmy się o zdrowie dla prezydenta Adamowicza" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.



8: 21 Oświadczenie wydał także zespół Blue Cafe, który podczas ataku na prezydenta Gdańska był na scenie



https://www.wprost.pl/kraj/10183438/blue-cafe-bylo-na-scenie-podczas-ataku-na-prezydenta-gdanska-zespol-wydal-oswiadczenie.html 8:14 - Miasto Gdańsk uruchomiło pomoc psychologiczną w związku z atakiem na prezydenta Pawła Adamowicza – powiedziała rzecznik prasowa prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. 7:57 Nawet w obliczu tak trudnej sytuacji nie wszyscy potrafią powstrzymać się od niestosownych komentarzy.



7:57 Nawet w obliczu tak trudnej sytuacji nie wszyscy potrafią powstrzymać się od niestosownych komentarzy.
7:51 O ataku na prezydenta Gdańska donoszą największe światowe media:



7:43 W drodze do gdańskiego szpitala jest minister zdrowia. – Łukasz Szumowski jest lekarzem. Minister zdrowia będzie do dyspozycji we wszelkiego rodzaju kwestiach, w których rząd może pomóc, także w kwestiach medycznych, ale nie tylko – powiedział w TVN24 Paweł Szefernaker 7:41 Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał w rozmowie z TVN24, że Stefan W., który zaatakował prezydenta Gdańska nożem zachowywał się irracjonalnie, a policja na ten moment mówi o motywacjach osobistych mężczyzny.





7:34 Jest też komentarz polskiej policji.
7:30 O zdrowie dla prezydenta Gdańska modli się także Marcin Gortat. - - Nie chcę się wierzyć, że to się naprawdę wydarzyło - napisał koszykarz na Twitterze



7:26 Ponad podziałami politycznymi.



https://twitter.com/MaciejBk1/status/1084670027012468736 7:22 Urząd miasta Gdańska apeluje o oddawanie krwi w geście solidarności z Pawłem Adamowiczem. Przedstawiamy krótki poradnik, kto może zostać honorowym krwiodawcą.



https://www.wprost.pl/kraj/10183421/prezydent-gdanska-zaatakowany-nozem-wiece-przeciw-nienawisci-w-calej-polsce.html 7:19 Na Długim Targu w Gdańsku odbędzie się wiec przeciwko przemocy. Jego start zaplanowano na godzinę 18. Manifestacje przeciwko nienawiści są planowane także w innych polskich miastach m.in. Olsztynie, Szczecinie, Toruniu czy Płocku.



7:19 Na Długim Targu w Gdańsku odbędzie się wiec przeciwko przemocy. Jego start zaplanowano na godzinę 18. Manifestacje przeciwko nienawiści są planowane także w innych polskich miastach m.in. Olsztynie, Szczecinie, Toruniu czy Płocku.
7:08 Za całego świata płyną wyrazy wsparcia dla prezydenta Gdańska . Smutek z powodu ataku wyraził Guy Verhofstadt‏, przewodniczący ALDE

6:54 Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zapowiedzieli, że kolejne informacje na temat stanu zdrowia prezydenta Gdańska pojawią się dzisiaj około południa 6:48 - Problemem jest nienawiść, która od jakiegoś czasu była nakręcana w stosunku do prezydenta Gdańska. Ktoś chciał wyrównać swoje rachunki. To skutek nagonki na pana prezydenta. To było do przewidzenia, że coś tak tragicznego może się wydarzyć - powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz w rozmowie z Onetem.

https://twitter.com/sz_piegza/status/1084574391420284928 6:38 Do szpitala z powodów kardiologicznych trafił także współpracownik Pawła Adamowicza Marcin Wlazło.



https://www.wprost.pl/kraj/10183409/asystent-prezydenta-gdanska-trafil-do-szpitala-jego-stan-jest-stabilny.html 6:31 "Po przekroczeniu licznych granic pogardy, poniżania, obrażania, dzielenia przekroczona została ostatnia. Rozbudzona nienawiść, na którą jest przyzwolenie - nienawiść do inaczej myślących, tych >wrogówtych< za wszystkie nasze nieszczęścia osobiste i narodowe znajduje łatwy posłuch.

Czy się opamiętamy? W jakim kraju żyć będzie młode pokolenie?

6:09 Reporter Onetu przekazał, że w szpitalu przebywają prezydent Sopotu Jacek Karnowski, arcybiskup Sławoj Leszek Głodź, Bogdan Borusewicz i wiceprezydenci Gdańska 6:06 Cały czas potrzebna jest krew dla Pawła Adamowicza. Stacje krwiodawstwa będą czynne od 7:15. Krew dla Pawła Adamowicza może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg.

https://twitter.com/gdansk/status/1084631586371526658 6:05 - W imieniu rodziny, najbliższych prezydenta dziękuje za wsparcie i wyrazy solidarności. Każde wyrazy wsparcia i modlitwy są dla nas bardzo ważne - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska. 6:03 Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. - Pacjent żyje - jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. Jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny - mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 6:01 Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku.