Prezydent Gdańska jest w bardzo ciężkim stanie. „O wszystkim zadecydują najbliższe godziny”

7:43 W drodze do gdańskiego szpitala jest minister zdrowia. – Łukasz Szumowski jest lekarzem. Minister zdrowia będzie do dyspozycji we wszelkiego rodzaju kwestiach, w których rząd może pomóc, także w kwestiach medycznych, ale nie tylko – powiedział w TVN24 Paweł Szefernaker 7:41 Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker przekazał w rozmowie z TVN24, że Stefan W., który zaatakował prezydenta Gdańska nożem zachowywał się irracjonalnie, a policja na ten moment mówi o motywacjach osobistych mężczyzny.





https://www.wprost.pl/kraj/10183421/prezydent-gdanska-zaatakowany-nozem-wiece-przeciw-nienawisci-w-calej-polsce.html 7:19 Na Długim Targu w Gdańsku odbędzie się wiec przeciwko przemocy. Jego start zaplanowano na godzinę 18. Manifestacje przeciwko nienawiści są planowane także w innych polskich miastach m.in. Olsztynie, Szczecinie, Toruniu czy Płocku.



https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1084684027104239616 6:54 Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zapowiedzieli, że kolejne informacje na temat stanu zdrowia prezydenta Gdańska pojawią się dzisiaj około południa 6:48 - Problemem jest nienawiść, która od jakiegoś czasu była nakręcana w stosunku do prezydenta Gdańska. Ktoś chciał wyrównać swoje rachunki. To skutek nagonki na pana prezydenta. To było do przewidzenia, że coś tak tragicznego może się wydarzyć - powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz w rozmowie z Onetem.

https://www.wprost.pl/kraj/10183409/asystent-prezydenta-gdanska-trafil-do-szpitala-jego-stan-jest-stabilny.html 6:31 "Po przekroczeniu licznych granic pogardy, poniżania, obrażania, dzielenia przekroczona została ostatnia. Rozbudzona nienawiść, na którą jest przyzwolenie - nienawiść do inaczej myślących, tych >wrogówtych< za wszystkie nasze nieszczęścia osobiste i narodowe znajduje łatwy posłuch.

Czy się opamiętamy? W jakim kraju żyć będzie młode pokolenie?

Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi pana Adamowicza. Nie reagujmy na tę tragedię kolejną agresją" - napisała siostra Małgorzata Chmielewska na swoim profilu na Facebooku 6:09 Reporter Onetu przekazał, że w szpitalu przebywają prezydent Sopotu Jacek Karnowski, arcybiskup Sławoj Leszek Głodź, Bogdan Borusewicz i wiceprezydenci Gdańska 6:06 Cały czas potrzebna jest krew dla Pawła Adamowicza. Stacje krwiodawstwa będą czynne od 7:15. Krew dla Pawła Adamowicza może oddać osoba zdrowa w wieku 18-65 lat, która waży ponad 50 kg.

https://twitter.com/gdansk/status/1084631586371526658 6:05 - W imieniu rodziny, najbliższych prezydenta dziękuje za wsparcie i wyrazy solidarności. Każde wyrazy wsparcia i modlitwy są dla nas bardzo ważne - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska. 6:03 Ok 2:30 w nocy lekarze przekazali oficjalne informacje o stanie zdrowia prezydenta Gdańska. - Pacjent żyje - jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczono 41 jednostek krwi. Jedna jednostka to niemal pół litra kwi. Jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny - mówił dr Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 6:01 Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na scenę i kilkakrotnie ugodził Adamowicza nożem. Po ataku mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Napastnik krzyczał, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku.